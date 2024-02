Valente Pd | “Il patriarcato resiste L’uomo non tollera la libertà delle donne”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mettere al centro dei sistemi educativi l’uguaglianza di genere, combattendo la trasmissione inconsapevole degli stereotipi, è l’obiettivo su cui il nostro Paese dovrà puntare al prossimo Women20, il gruppo di interesse della società civile, a livello internazionale, che ha come scopo quello di elaborare proposte di policy su gender parity ed empowerment femminile, in programma ad autunno in Brasile. In un Paese dovee violenze sullesono purtroppo pane quotidiano per la cronaca, facciamo il punto con la senatrice Pd, Valeria, tra le parlamentari più attente a questi temi. Senatrice, lei fa parte della Commissione bicamerale d’inchiesta sui femminicidi nonché su ogni forma di violenza di genere. Quali le proposte elaborate e i risultati sinora raggiunti? “A breve partiranno diversi gruppi di lavoro, io mi ...

Come affrancarsi dal patriarcato con i sex toys: la lezione choc all'università di Parma: I sex toys come strumento di emancipazione e di affrancamento dal patriarciato. È questa la bizzarra tesi che è stata portata avanti durante una giornata studio (valente anche 1 credito formativo) all ...

Democrazia Futura. Donne e uomini nell’età barbarica, la pagliuzza e la trave: Ciò che vale per il corpo umano, vale anche per la società ... Entrambi questi due tipi di femminismo mettono in crisi il patriarcato, sistema sociale in cui gli uomini detengono in via primaria il ...

Il colore viola bis, uno show anti-patriarcato: IL COLORE VIOLA di Blitz Bazawule (Usa, 2023, durata 141’, Warner Bros. guarda il trailer) con Fantasia Berrino, Colman Domingo, Taraji P. Henson, Corey Hawkins, Danielle Brooks, Louis Gossett ...