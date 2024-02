Vaiano | 14 le atlete elite Si alza il sipario sul gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Team Aromitalia 3Tfemminile è una delle formazioni più longeve del panorama ciclistico nazionale femminile. Dopo una stagione 2023 affrontata con determinazione e impegno, la società del presidente Stefano Giugni si è ampiamente rinnovata per la nuova stagione agonistica con 14élite più due juniores toscane. C’è entusiasmo e voglia di iniziare l’attività nel sodalizio di, convinti come sono dirigenti e tecnici di poter puntare a determinati obbiettivi. Le ragazze che fanno parte della squadra vantano una consistente esperienza guidate dalla lituana Rasa Leleivyte, che abita da anni a Montecatini Terme e che possiamo considerare la capitana della formazione della Val di Bisenzio. Il calendario rosa delle gare (le prime in Toscana saranno le Strade Bianche a Siena sabato 2 marzo e il giorno dopo la gara di ...