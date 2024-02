Uomini e Donne | chi è Barbara De Santi | età | di dov’è | lavoro | libro

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Chi èdel Trono Over di? De, questo il suo cognome, è un volto storico del programma di Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 è molto affezionato a lei, come anche la conduttrice. Ha preso parte alla trasmissione nel lontano 2011, ha poi troncato il suo percorso, per poi riprenderlo anni dopo. La sua esperienza si è nuovamente conclusa ed è tornata ufficialmente nel parterre del Trono Over nell’edizione del 2023. Nel 2024 è ancora una grande protagonista del programma, con i suoi modi di fare che la distinguono da tutti. Chi èDedi: anni, origini e cosa insegna Leggi anche:, chi è Ernesto Russo: età,, dove vive, ...