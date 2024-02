Uomini e Donne Anticipazioni | Ernesto Dà Buca A Barbara…Scoppia Il Caos!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli animi nello studio disi sono surriscaldati nel momento in cui a centro studio si sono seduti Barbara e. Il cavaliere ha datoalla dama e questo l’ha fatta infuriare parecchio, tanto che alla fine lei è uscita dallo studio. Discussioni anche tra Ida Platano e Mario Cusitore, con quest’ultimo che si è lamentato con la tronista per non essere stato portato in esterna. Brando invece, ancora non ha scelto. Ecco i dettagli su quanto accaduto nell’ultima registrazione! Scontro di fuoco tra Barbara e, lei lascia lo studio A distanza di 24 ore i protagonisti disi sono ritrovati in studio per una nuova registrazione. Non sono mancate liti e discussioni, soprattutto al Trono Over dove Barbara De Santi si è scagliata contro ...