UniFortunato | al via la grande festa degli Open Days 2024 con oltre 6mila maturandi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni 28, 29 febbraio e 1 marzo si terranno le giornate dipromosse dall’Università Giustino Fortunato, dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento e dallaJob Academy. Il programma, ben articolato, si svilupperà in diverse tappe, nel capoluogo sannita, in varie sedi nazionali ed online. Mercoledì 28 e Giovedì 29 febbraio le attività di orientamento alla scelta per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport Mario Parente di Benevento dove dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sono attesi3500 studenti provenienti dalle Regioni Campania, Molise e Puglia. Venerdì 1 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 le attività di orientamento si svolgeranno nelle sedi dell’Ateneo di ...