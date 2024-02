Un' affermazione che diventa una domanda La risposta a Perché Sanremo è Sanremo? arriva stasera in tv su Rai 1

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo diciamo sempre come un’. Come un dato di fatto che non ha bisogno di essere spiegato. E se invece fosse una? Lain tv alle 21.30 su Rai 1. Dove va in onda? Il doc prodotto da Rai Documentari e Èliseo Entertainment. Scritto e diretto da Giovanni Filippetto e Michele Truglio. Che ci racconta il fenomeno. Il Festival di: un evento sociale collettivo Si tratta di un viaggio lungo i sentieri della memoria collettiva di un Paese.da più di ...