Una parete interattiva con i dipinti più famosi di Leonardo da Vinci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel cuore di Milano, alla Galleria Vittorio Emanuele II, il museo3 presenta al pubblico Idi. Riuniti per la prima volta, anche se solo virtualmente, sono in mostra i ventiattribuiti unanimemente a. Il museo propone infatti al pubblico un’innovativadedicata all’opera pittorica dida, sviluppata dal centro studi L3. Questa nuova installazione permanente, fortemente voluta dal direttore Massimiliano Lisa, è stata “validata” dal professor Martin Kemp, tra i massimi esperti di, quale strumento per una conoscenza più approfondita, pratica e sicura della pittura del maestro. Kemp spiega infatti che «negli ultimi cinquant’anni c’è stato un ...