Una notte di fuoco Fiamme dolose | nove veicoli in fumo È caccia al piromane

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In silenzio. L’anziano è in silenzio accanto alla sua auto, alla carcassa della vettura tra i 9, 8 macchine e un furgone, che a Busto Arsizio nellatra lunedì e ieri martedì, hanno presoin tre punti diversi, non distanti, tra via Gavinana e via Miani, presumibilmente per mano di un. Nel suo sguardo lo smarrimento e l’incredulità, poi a fatica, quasi soffocate, poche parole " Questa è la mia macchina, che cosa faccio adesso?" Poco distante, in via Miani, altre 4 auto, distrutte dalle. C’è Angela, la proprietaria di una delle macchine, "Mai avrei immaginato di trovarmi davanti una scena del genere. Ho parcheggiato per andare al lavoro, ecco che cosa mi sono ritrovata". Angela lavora poco distante, presso l’Istituto La Provvidenza, di turno alla casa di riposo ...