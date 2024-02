Una marcia che fa paura a tutti Forlì spicca il volo come un anno fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il primato in classifica della Pallacanestro 2.015 è frutto di una importante serie di prestazioni convincenti. Dopo una prima parte di stagione un po’ ballerina, fatta di fisiologici alti e bassi ‘conoscitivi’, l’Unieuro ha trovato ritmo e inanellato vittorie su vittorie. Dal girone di ritorno, di fatto,ha ingranato la quinta. Partendo col piede giusto anche in questo scorcio iniziale di una seconda fase potenzialmente delicata, con avversarie mai incrociate prima in stagione. L’ultimo passo falso dell’Unieuro risale allo scorso 6 gennaio, al PalaGesteco di Cividale. Dove gli uomini di Antimo Martino caddero 86-77 pagando pegno nei due quarti centrali all’ira funesta di Lucio Redivo e ai suoi 28 punti. Imbattendosi in un ko che rallentò la corsa dopo che, a dicembre, avevano trovato la giusta messa a punto. Una lezione severa di cuiha ...