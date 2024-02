Una forma di montessorismo politico | il caso Assange e i cavernicoli artificiali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Su Libération tre inquietanti pagine dedicate oggi alla diffusione dei cosiddetti deepnude , false immagini di donne nude create dall'intelligenza artificiale a partire da foto vere, in circolazione sui social network. Un fenomeno che non tocca più soltanto star come Taylor Swift, ma chiunque. L'impressione è che l'intelligenza artificiale stia facendo esplodere problemi per troppo tempo rimossi, riguardo all'esigenza di regolamentare seriamente il far west della rete e limitare concretamente lo strapotere dei giganti del web, superando l'opposizione di ultra libertari e ultra miliardari. Un'altra paradossale combinazione di cultura hippy, ...