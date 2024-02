Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2024 | Giulia affronta di petto Luca E' ora di mettere le cose in chiato!

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unalin onda il 22. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono chedecide di fare un discorsetto conmentre Rosa dovrà cavarsela da sola. La sua richiesta d'aiuto non è andata a buon fine.

Un inaspettato riavvicinamento terrà banco ad Un posto al sole , come rivela la trama della puntata che andrà in onda mercoledì 21 febbraio 2024 . Al ... (tvpertutti)

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

Un Posto al Sole anticipazioni 21 febbraio: Clara e Rosa in guerra, Ida prende una decisione drastica - Nuovo Mille: Un Posto al Sole: Rosa è in pericolo, ultimatum di Ferri a Ida Nelle nuove puntate del real drama di Rai Tre la tensione sale e la Picariello è nel mirino del boss Torrente… Leggi ...

Garlando: “Arnautovic da Brutto Anatroccolo a Cigno. Inzaghi, cambi decisivi”: L'analisi di Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, in merito al successo dei nerazzurri con l'Atletico ...

Un posto al sole, spoiler 23 febbraio: Serena e Filippo discutono per i problemi di Irene: Tra Filippo e Serena ci sarà una discussione a causa dei problemi di Irene nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 23 febbraio. La bambina continuerà a comportarsi in modo molto strano a ...