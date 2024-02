“Un forte rumore | poi l’inseguimento | così hanno provato ad ingannarmi con la truffa dello specchietto”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ponte San Pietro. Episodi simili sono purtroppo all’ordine del giorno. Ma la prudenza, come si dice, non è mai troppa. Ecco perché rilanciamo la testimonizianza di un lettore, B.S., che martedì mattina (20 febbraio) pare avere sventato uno dei più classici tentativi di: quella”. “Stavo attraversando in auto il centro di Ponte San Pietro – racconta -. All’improvviso ho sentito un, secco, come se mi avessero tirato un sasso sulla macchina. Non c’era un bel niente e mi sono detto: che diavolo sarà successo?”. Una cinquantina di metri di metri più avanti, una macchina gli fa segno di accostare. “Mi fermo, abbasso il finestrino e vedo una coppia, un uomo e una donna sui 35-40 anni. ‘Non ha visto che con loha urtato la mia macchina?’, mi ...