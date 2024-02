Un assist dal calendario Il Forlì riprova a sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’imprevedibilità nel calcio è la componente principale del suo fascino Anche situazioni che appaiono consolidate possono cambiare all’improvviso. Domenica scorsa nel girone D di serie D, a conferma di tutto ciò, i risultati hanno riaperto completamente la corsa al primo posto e quindi alla promozione in serie C. Una volata per cuori forti che, a 11 turni dalla conclusione, vede in lizza oltre alla capolista Ravenna (46 punti), il Carpi (43), il terzetto composto da, Victor San Marino e Corticella (42) e il Lentigione (40), proprio la squadra che domenica ha sconfitto la battistrada a domicilio (1-2), accendendo la miccia delle speranze delle inseguitrici. A completare il quadro dei risultati ‘pesanti’, a fronte della sofferta vittoria di rigore sull’Imolese del, il successo del Corticella (1-2) in casa del Victor San Marino. Visto da ...