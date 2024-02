Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Esterina primo piano davanti con la sedia Agata secondo lequesta notte le porte di Tel Aviv hanno condotto un’operazione nel villaggio dove è stato bombardato un rifugio che ospitavano i personaggi di Medici Senza Frontiere anche La mezzaluna Rossa palestinese accettato la tuta fermato di avere trasferito in ordine periti dell’attacco in un ospedale le vittime sarebbero due le forze di difesa dal canto loro hanno annunciato la morte di un altro soldato il grave ferimento di altri tre in totale dei militari di maschi uccisi in ufficio sale così a 237 le porte italiane hanno sparato su un convoglio nelle Nazioni Unite che trasportava scorte alimentari nel centro di casa prima di bloccare i camion diretti a nord rivelano documenti delle Nazioni ...