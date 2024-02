Ultime Notizie Roma del 21-02-2024 ore 15 | 10

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 21 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mistero sulla sorte del capo di hamas a Gaza braccato da Israele la stampa su di te ha rivelato che sarebbe riuscita a passare in Egitto dal tunnel presente a Raffa portando con lui anche alcuni ostaggi perché io però sono arrivati smentite giorni di dubbi e interrogativi sarebbe di conforto sulla cena secondo la TV canna che cita mediatore nelle trattative tra hamas e Israele avrebbe ripresa di inviare i messaggi alla vita e il suo movimento all’estero chi Apre uno spiraglio poi sulle trattative Sono stato al conflitto una delegazione di amarti è arrivata al Cairo secondo punto edizione sarebbe giunta nel più stretto riserbo anche una lezione di italiano la posizione dei territori sarebbe ammorbidita ieri il premier Netanyahu ribadiva che rilasciano gli ortaggi ...

Roger Federer: gli ultimi 12 giorni della sua carriera diventano un documentario: È in lavorazione un nuovo documentario su Roger Federer.La produzione racconterà gli ultimi dodici giorni della lunga e gloriosa carriera del campione svizzero. A dirigere il documentario sarà il regi ...

LTIMindtree rivela Navisource.AI: rivoluzionare i programmi copilota di approvvigionamento sulla piattaforma Canvas.AI: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, oggi ha ...

Stellantis valuta costruzione Ev Leapmotor in Italia - Automotive News Europe: MILANO (Reuters) - Stellantis sta valutando la possibilità di costruire fino a 150.000 veicoli elettrici (Ev) a basso costo in Italia nel suo complesso di Mirafiori a Torino, come parte dei suoi accor ...