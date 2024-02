Ultime Notizie Roma del 21-02-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio fondatore del gruppo per i diritti umani gulagu.net ha dichiarato al prestigioso quotidiano britannico the Times e lividi che sarebbero stati trovati sul corpo secondo le prime indiscrezioni non confermate compatibili con una tecnica utilizzata dai servizi segreti sovietici il famigerato cappa GB la vittima venire esposta al freddo per poi essere colpita con un pugno al petto per procurarne la morte immediata un fascicolo d’indagine senza ipotesi di reato indagati è stato aperto dalla Procura didopo un esposto presentato dal deputato di alleanza Verdi Angelo Bonelli dalla segretaria del PD e gli Slime da Nicola fratoianni sinistra italiana in relazione al progetto sul ponte sullo stretto di Messina la denuncia di 9 pagine era stata depositata ...