Ultime Notizie Roma del 21-02-2024 ore 07 | 10

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)dailynews radiogiornale martedì 20 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale la situazione è estremamente difficile diverse parti della linea del fronte dove le truppe russe hanno accumulato il massimo delle riserve e quanto ha dichiarato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel discorso serale dopo la visita copia nella regione di kharkiv secondo te resti la Russia sta approfittando dei ritardi degli aiuti nel Ucraina e questi sono problemi molto tangibili manca abbiglieria c’è bisogno di una difesa aerea in prima linea e di una gittata più lunga delle nostre armi affari felice che tre persone sono morti ieri sera in un bombardamento israeliano che è colpito casa nel campo profughi di nuseirat nel centro della striscia di Gaza nelle ore precedenti altre cinque persone erano rimasti uccisi in un raid contro un’abitazione nel sud della città di Gaza sempre ...

Gaza, veto degli Stati Uniti all'Onu sul cessate il fuoco: Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Il veto americano ...

Guerra Ucraina Russia, news. Avanti offensiva russa: feriti in attacco nel Donetsk. LIVE: Lo ha reso noto il capo dell'oblast Vadim Filashkin:'In città si sono verificate due esplosioni: i russi hanno colpito una zona industriale e una zona residenziale. Finora tre persone sono rimaste ...

I primi 40 anni di Andreas Seppi: come si fa a non essere romantici con il tennis: ... attendendo notizie dal fronte dell'addio. Ma dopo pochi minuti mi ero dimenticato di tutto: del ... reduce - in piena epoca Fab Four - da 36 vittorie nelle ultime 37 partite disputate a livello Slam. ...