UFFICIALE – Cagliari-Napoli sarà diretta da Pairetto

Come previsto, la Spal ha perfezionato l’ingaggio di Tomi Petrovic in prestito con diritto di riscatto dal Trento. Dopo Massimo Zilli quindi ... (sport.quotidiano)

Ponte sullo Stretto di Messina, la Procura di Roma apre un’indagine: I parlamentari aggiungono che «il decreto è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio del 2023 ma la Società SdM SpA firma l'atto negoziale il 29 settembre, mentre l ...

Calzona, poche chiacchiere e tanta tattica: il primo approccio con la squadra: L'era Francesco Calzona è ufficialmente iniziata in casa Napoli. Il nuovo tecnico degli azzurri è pronto all'esordio in un teatro da sogno, gli ottavi di finale di Champions League contro il ...

"Calzona aveva l'accredito in tribuna per Napoli-Barcellona", il retroscena: È emerso un retroscena in merito a Francesco Calzona, prima di diventare ufficialmente allenatore del Napoli. Riuscirà Francesco Calzona a dare la scossa ai giocatori del Napoli Non c'è più da tempo ...