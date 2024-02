Ucraina | Russia non si ferma a Avdiivka | il piano per nuovo attacco

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le forze di Mosca hanno uomini e mezzi per spingersi ancora più ad ovest Dopo aver conquistato, nell'est dell', lapuò avanzare ancora. Kiev, dopo aver ritirato i propri soldati dalla città ridotta ad un cumulo di macerie, si prepara ad una nuova offensiva nella regione in una fase cruciale della guerra cominciata

"Il conflitto Russo " Ucraino: ci dobbiamo preoccupare", il convegno dell'Unuci: Benevento . Le ragioni storiche che hanno generato un rapporto conflittuale tra la Russia e l'Ucraina che oggi è purtroppo sfociato nella terribile guerra che ormai da mesi provoca morti e distruzione. Questo al centro del convegno 'Il conflitto Russo - Ucraino: ci dobbiamo ...

Michele Santoro in contropiede su Navalny: "Partiti uniti contro Putin Macché, solo per proseguire la guerra in Ucraina": "Ora i grandi giornali batteranno la grancassa" a sostegno delle operazioni di riarmo dell'Europa, oltre che dell'Ucraina, sulla scorta dello sgomento per la morte in Russia di Navalny, denuncia ...

Lega sotto accusa per Russia Unita e Navalny -: Non solo: 'Dopo l'invasione dell'Ucraina, tutti abbiamo condannato l'invasione russa e stiamo dalla ... Da Palazzo Chigi ricordano però che sulla Russia la linea di Giorgia Meloni è sempre stata 'molto ...