Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Times | «Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore» Nyt | «Gli 007 Usa | arma nucleare russa in orbita entro il 2024»

pubblicato da Microsoft è stato rivelato che gruppi di hacker sponsorizzati da Stati come la Russia,satellitari e radar che potrebbero riguardare le operazioni militari convenzionali dell'Ucraina,

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Leindi mercoledì 21 febbraio, in diretta. Biden: «Trump parla dima non condanna Putin». Zelensky propone alla Polonia un incontro sul confine bloccato. Il Nyt: «Centinaia di soldati ucraini uccisi o catturati ad Avdiivka»

Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - Mentre si intensificano gli attacchi della Russia in Ucraina , oggi, 21 febbraio 2024, i rappresentanti permanenti degli ... (liberoquotidiano)

Gli «avvocati» italiani dello zar: è proprio l’assenza dello Stato di diritto in Russia che fa morire in carcere un dissidente. Ora, a parte il fatto che se a Putin interessasse qualcosa della condanna del mondo libero non avrebbe ...

La madre di Navalny denuncia le autorità russe: "Datemi la salma di mio figlio": Intanto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che il modo migliore per onorare Navalny è garantire la sconfitta della Russia in Ucraina. Ma non tutte le reazioni sono di ...

“Modena per la pace” una manifestazione a due anni dall'inizio del conflitto: A due anni di distanza dall’invasione russa dell’Ucraina, sabato 24 febbraio, alle 17.30, Modena si ritrova, come l’anno scorso, al Sacrario della Ghirlandina per un momento di raccoglimento e ...