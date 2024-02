Ucraina | Kiev attacca campo di addestramento russo nel Donetsk | almeno 60 morti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –60 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco missilistico condotto ieri per mezzo del sistema Himars dall’esercito ucraino contro undivicino al villaggio di Trudovskoye, nel distretto di Volnovakha, nella regione di. Lo scrive il serviziodella Bbc, secondo cui, al momento dell’attacco, il personale militare della 36a Brigata di fucilieri motorizzati della Guardia era in formazione suldi, con i militari della 4a, 5a e 6a compagnia di allineati suldiin attesa dell’arrivo del comandante della 29a armata del distretto militare orientale, il maggiore generale Oleg Moiseev., ‘1.130 vittime ...

'Kiev attacca con gli Himars una base russa in Donetsk, 60 morti': Foto e video, che la Bbc afferma di non pubblicare per motivi etici, mostrano decine di morti. L'Ucraina non ha commentato le informazioni dell'attacco con gli Himars.

Ucraina: Kiev, '1.130 vittime subite dalle forze russe nell'ultimo giorno': Kiev, 21 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 406.080 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ...