Ucraina | ecco i droni Banshee | come funziona l' arma inglese delle forze speciali

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un droneè stato individuato per la prima volta in, potrebbe essere unanuove armi dei servizidi Kiev

Magura . È il nome della tipologia di droni che stanno mettendo in difficoltà la potente flotta militare russa costretta, nel Mar Nero, ad ... (ilmessaggero)

Al rientro dall'ultima missione umanitaria in Ucraina i Leo (la sezione dei Lions riservata ai giovani) hanno preparato una mostra fotografica ... (liberoquotidiano)

Tamila Tasheva ci spiega gli effetti di dieci anni di russi in Crimea: Bambini militarizzati, tatari perseguitati, repressione di ogni dissenso: ecco cosa succede da quando gli 'omini verdi' hanno invaso la penisola. 'L'Ucraina riprenderà il controllo, è solo una questione di tempo', ci dice la rappresentante permanente del governo ucraino ...

L'intreccio mafia - spie russe, un cocktail mortale in Spagna per il disertore Kuzminov: Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stop Chi era Navalny - La moglie di Navalny: "Continuerò la ... Ecco tornare alle mente le dichiarazioni di Litvinenko al giudice José Grinda González che indagava ...

Traslochi continui e i figli lontani: la nuova vita da protetta di Yulia, la vedova di Navalny: Ecco come vivere quando si è un target del regime. Da anni, e peggio che mai adesso. Come Stalin ... Maxim Kuzminov, il giovane pilota russo che dirottò e consegnò all'Ucraina un elicottero militare ...