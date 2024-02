Ucraina | 11 bambini rimpatriati dalla Russia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Undiciucraini si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere statiieri sera, ha detto il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. "Si tratta di sei ragazze, tra cui due gemelle di due anni, e cinque ragazzi. Il bambino più piccolo restituito ha 2 anni, il più grande 16 anni", ha scritto Lubinets sul suo account X. Il rimpatrioè avvenuto attraverso la mediazione del Qatar e con il sostegno del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Iucraini sono stati accolti dai loro parenti al confine con la Bielo. Si tratta del quarto gruppo riportato indietro con la mediazione del Qatar, ha detto Lubinets ai giornalisti presenti alle operazioni. I parenti hanno ...

