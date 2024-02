“Uccisi 10 ostaggi in raid Israele su Gaza”

Media: 'Uccisi 10 ostaggi in raid israeliani su Gaza' Dieci ostaggi sarebbero morti nei raid aerei condotti da Israele sulla Striscia di Gaza. Lo riporta al - Jazeera, citando una notizia diffusa dal sito

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo riporta al-Jazeera, citando una notizia diffusa dal sito indipendente israeliano Hamkom Diecisarebbero morti neiaerei condotti dasulla Striscia di. Lo riporta al-Jazeera, citando una notizia diffusa dal sito indipendente israeliano Hamkom. Secondo il sito, isarebbero stati effettuati anche in diversi casi in cui l'esercito sapeva dall'intelligence

Guerra Israele-Hamas, Gantz: "Nuovo accordo possibile su ostaggi, ci sono segni". LIVE: Medici senza frontiere (Msf) afferma che due familiari del suo personale sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito un rifugio vicino Khan Yunis, nel sud della ...

Israele: 'Nuovo accordo possibile sugli ostaggi, ci sono segnali': "Segni preliminari" indicano che "c'è la possibilità di far avanzare un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi". Lo ha detto il ministro ... Media, almeno 67 palestinesi uccisi a Gaza la notte ...

Somalia: due ostaggi cubani uccisi in raid Usa, L'Avana non conferma: In un comunicato diffuso sabato scorso tramite i suoi canali Telegram, il gruppo militante islamico somalo ha dichiarato che un attacco di droni statunitensi ha ucciso due ostaggi cubani che sono ...