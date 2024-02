Uccise e fece a pezzi Carol Maltesi | Davide Fontana condannato all’ergastolo | «Agì con premeditazione e crudeltà»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Corte d’Assise d’appello di Milano ha tramutato in ergastolo la condanna per, il bancario 45enne che l’11 gennaio del 2022l’ex fidanzatanell’abitazione di lei a Rescaldina, nel Milanese, colpendola prima alla testa con un martello, poi sgozzandola e facendo ail corpo, conservato poi per settimane in un freezer. Un femminicidio di una violenza inaudita. Ciononostante in primo gradoera statoa 30 anni dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio, con una sentenza che aveva destato scandalo:era «giovane e disinibita», si notava nel dispositivo, nel quale venivano anche negati i futili motivi e ladell’omicidio. Ora la Corte d’Assise ...