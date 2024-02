UAE Tour 2024 | Ben O’Connor trionfa in salita | Jay Vine nuovo leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Aveva già impressionato nella prima parte di stagione con una vittoria alla Vuelta Murcia, dà spettacolo anche all’UAEBen: l’australiano domina nel primo arrivo in, la terza tappa con arrivo in vetta a Jebel Jais. Il capitano della Decathlon AG2R La Mondialedavanti a Jayche salva una UAE Emirates non in gran giornata, andando a vestire la maglia didella classifica generale. Prima parte di gara molto insidiosa. La fuga ha fatto fatica ad andare via, il protagonista all’attacco è stato soprattutto Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini) che due volte è andato in avanscoperta prima con Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) e poi con Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck). Gruppo che però non ha lasciato spazio visto che il vento laterale ha ...