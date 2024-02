Twinset punta a crescere fino alle 150 boutique Sfilano Poly e Valletta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "È vero che il fondo Carlyle voglia vendere ma in questo momento non c’è nessuna manifestazione di interesse perché non esiste nessuna pratica di vendita". Così Alessandro Varisco, ceo di, a margine del debutto in passerella del brand. "Il mercato primario dirimane l’Italia, 5 anni fa il mercato era fatto all’ 80% dall’Italia e il 20% dall’estero, oggi siamo a 50 e 50, altri mercati forti sono Spagna, Francia, Russia, Belgio, Medio Oriente che cresce". Ora lesono 102. "Quest’anno sarà di transizione, apriremo 4/5. Nei prossimi 5 anni vogliamo arrivare a 150totali". E sulla Milano Fashion week, Varisco ha le idee chiare: "Siamo qui in passerella per restare. Questo è il primo passo di una lunga camminata". Una camminata che a Milano è stata aperta da Natasha ...