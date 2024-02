Tutto quello che devi sapere prima di fare un piercing

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Chiariamo subito: questo non è un tutorial. Don't try this at home, direbbero gli anglosassoni. Isono una cosa seria. Niente di drammatico, per carità; ma non stiamo parlando di tagliarsi le unghie o sfoltire le sopracciglia, tutte cose che puoi anche decidere dida solo senza rivolgerti a un professionista. Perun- banalmente, ma non troppo - bisogna rivolgersi a un piercer che lavori in un ambiente asettico, con aghi usa e getta, e sopratche sappia cosa sta facendo, a differenza tua.che segue è un elenco di buone pratiche da tenere a mente che abbiamo stilato chiedendo a professionisti del settore. Anche perché si parla di forarsi una parte del corpo, ed è giusto farlo consapevolmente, a prescindere che il buco venga fatto su capezzoli, ...