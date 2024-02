Tutti su WhatsApp o quasi Ma il social che tiene gli italiani più incollati allo smartphone è TikTok – I dati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sono 43 milioni, il 73% della popolazione, gliche utilizzano oggi imedia. Non molti di meno di coloro che si collegano a Internet, l’88% della popolazione, che trascorre in mediasei ore al giorno online. Tra le sei piattaforme più utilizzate nel Paese, la prima resta di gran lunga il sistema di messaggistica “base” di, usato dal 90% degliconnessi. Seguono le altre piattaforme di Meta: Facebook con il 77%, Instagram col 75% e Messenger col 50%. Telegram è usato da poco meno della metà degli utenti (48%), A rivelare isulle abitudini di consumodegliè il rapporto annuale ‘Digital 2024’ realizzato da We Arein collaborazione con Meltwater. Rispetto ...