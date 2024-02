Tutti i tipi di trattamenti laser | antiage | anti-macchie | liftanti e che sostituiscono la liposuzione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La medicina estetica è in continua e costante evoluzione e ilè sempre più strumento di elezione per risultati significativi e duraturi in numerosi casi. Scoprite qui le ultime tecnologiepernon invasivi ma efficaci

Dopo il 24, il 25 e il 26 dicembre, si attende la fine dell’anno per festeggiare il Capodanno ricco di aspettative. Il 31 dicembre molte persone non ... (funweek)

La AEW ha riproposto uno dei suoi speciali ormai più peculiari, Battle of The Belts IX è andato in scena questo sabato e il match che ha ... (zonawrestling)

Staminali, una rivoluzione sofferta. La scienza ha aggirato i divieti ipocriti: Le embrionali sono cellule potenzialmente in grado di "trasformarsi" (il termine tecnico è "differenziare") in tutti i 250 tipi di cellule che compongono i tessuti dell'organismo e, sempre ...

Se la stretta su Caivano moltiplica i baby carcerati: ... inimmaginabili per la facilità e la totale incoscienza con cui sono stati perpetrati, stabilisce più carcere per tutti i minorenni. Per vari tipi di reato. Non sono associazioni come Antigone, ma lo ...

Moto ferme: meglio assicurarle o iscriverle Facciamo due conti in attesa di chiarimenti: L'obbligo di assicurazione per tutti i veicoli non circolanti sulla pubblica strada, introdotto dal Decreto Legislativo 184/2023, ...su strada purché posseggano i requisiti previsti per questi tipi di ...