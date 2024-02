Tuta alare | sogno realizzato del volo | Patrick de Gayardon | l’ispirazione dagli scoiattoli | i rischi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lecco, 21 febbraio 2024 – Un’attrezzatura di grande fascino, il cui utilizzo permette di spingere all’estremo le sensazioni provateappassionati di paracadutismo. Ma anche un dispositivo non privo di, come dimostrano i numerosi incidenti avvenuti nel corso degli anni. Indossava la, a quanto pare, lo sportivo morto oggi, mercoledì 21 febbraio, lanciandosi dal monte Forcellino, nel Lecchese. Cos’è laLe origini IlVelocità raggiuntaCos’è laLa, chiamata anche wingsuit, è un’attrezzatura che consente a un paracadutista di volare come un uccello, aumentando notevolmente la durata del ...