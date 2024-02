Turismo | Casentino da record

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – Il report regionale sulle presenze turistiche nei 28 ambiti turistici toscani nel periodo 2005-2022, porta iltra gli ambiti di successo e lo incorona tra quelli con la performance migliore. A renderlo noto, dati alla mano, è il primo cittadino di Bibbiena Filippo Vagnoli che commenta: “Inle presenze turistiche sono schizzate alle stelle, lo vediamo dal report reso noto dalla Regione Toscana su tutti i 28 ambiti turistici della regione. I numeri ci rendono orgogliosi sul lavoro fatto tra comuni e strutture private e anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Nel report leggiamo che, rispetto al 2005 -anno di partenza della analisi in questione - nel 2022 le nostre presenze in valle sono aumentate del 52% in totale e del 150% se guardiamo i numeri sugli stranieri. Siamo davvero felici e ...

