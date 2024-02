Tumore curato con tisane ed erbe | assolto santone in Liguria

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sentenza ribaltata in appello per la morte di Roberta Repetto , la 40enne deceduta dopo unche, all’epoca, venneconedda un «» nel centro olistico «Anidra», in. L’uomo, Paolo Bendinelli , responsabile «maestro» del centro, è stato. Ridotta da 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda, che collaborò...