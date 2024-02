Tumore curato con tisane | assolto il ‘santone’ di Roberta Repetto | morta a 40 anni per le metastasi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Genova, 21 febbraio 2024 – Erano stato condannato a 3e 4 mesi per omicidio colposo. Oggi la Corte di Appello haPaolo Bendinelli, il ‘guru’ del centro olistico Anidra di Borzonasca in Liguria, ribaltando la sentenza di primo grado. La vicenda è quella dia 40per ledi un cancro alla pelleconed erbe, dopo essere stata anche sottoposta, senza anestesia, all'asportazione del no maligno sul tavolo della cucina della struttura. Ridotta, da 3e 4 mesi a un anno e 4 mesi, la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda. Confermata l’assoluzione per la psicologa Paola Dora. La procura in primo grado aveva chiesto fino a 16di ...