Tuchel Bayern | futuro deciso e in Germania guardano già al sostituto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Thomase ilMonaco pronti a separarsi in estate: dallasono certi della notizia suldel tecnico Thomase ilMonaco pronti a separarsi in estate: dallasono certi della notizia suldel tecnico. Secondo quanto riportato da Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, l’allenatore dopo i colloqui con la società si èdi separarsi a fine stagione. Dovrebbe arrivare a breve l’annuncio. Per ilinspingono forte sull’ex Inter Antonio Conte.

Il Bayern ha deciso: con Tuchel sarà addio a fine stagione, i dettagli | OneFootball: ma anche i tanti problemi interni (gran parte dello spogliatoio contro il tecnico e la rissa sfiorata tra il vice di Tuchel e uno dei leader, Kimmich). Nella giornata di ieri il quotidiano Bild ...

Incontro tra allenatore e dirigenza: “E’ colpa dei giocatori”: Lo è sicuramente quella del Bayern Monaco, che si trova in grossa crisi di risultati in campionato e anche in Europa. Ai microfoni di ‘Tv Play’, il giornalista della ‘Bild’ Altschaffl ha confermato il ...

Bayern Monaco in crisi, Goretzka può andare via. E la Juventus ci pensa: A volte ritornano. Almeno nel mirino della Juventus. Che sa come tornare a inseguire antichi obiettivi, come nel caso di Leon Goretzka. Uno che a lungo aveva valutato.