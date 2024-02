TS – cosa prevede e quella lettera di Andrea Agnelli…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 2024-02-21 13:31:17 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Se fossero già a regime le regole previste dalla riforma della Figc, iscriversi al campionato sarebbe difficile per più della metà dei club di Serie A. Certo, questo accadrebbe da qui a quattro anni, ma nel frattempo si restringerebbero da subito le possibilità di sgarrare così che tenere i conti a posto passerebbe dallâ??essere un esercizio virtuoso nel quale si guadagna qualche complimento, a unâ??esigenza o un fattore premiante. Tanto che viene da chiedersi: davvero i club, soprattutto quelli di Serie A, potranno approvare questo tipo di nuovo regolamento? Il piano di Gravina In teoria hanno detto di sì, ottenendo in cambio una tregua sulla riduzione dei club di A che, anche per Gravina, potevano passare a 18. In pratica potremmo assistere a qualche sorpresa, perché il piano con cui il ...