Trump si paragona a Navalny | “Quel che è successo è una cosa orribile | sta accadendo anche negli Stati Uniti”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)come. Secondo l’ex presidente degliDonald, attualmente in corsa alle primarie del partito Repubblicano, le sue incriminazioni penali sonobili alle persecuzioni subite dal dissidente russo Alexei, morto nella colonia penale IK-3, in Siberia. La morte in carcere del principale oppositore russo, ha detto, “è una, ma stanel nostro Paese“. Così, durante un comizio a Greenville, nella Carolina del Sud,ha insinuato che i casi legali che lo vedono coinvolto in prima persona sono la prova che glisi stanno “trasformando in un Paese comunista“. L’ennesima stoccata ...

L'ex presidente in un'intervista definisce il dissidente russo “un uomo molto coraggioso”, ma probabilmente "non sarebbe dovuto tornare in Russia" ... (sbircialanotizia)

Trump si paragona a Navalny: "Io perseguitato come lui": Donald Trump torna a paragonare i suoi problemi legali alla persecuzione del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny , morto in una colonia penale russa la scorsa settimana. In un'intervista con ...

Trump, morte Navalny: “Io perseguitato politico come lui”: Trump, morte Navalny: “Io perseguitato politico come lui ... Il miliardario imprenditore americano, di recente protagonista di un processo, ha paragonato le sue disavventure giudiziarie a quelle del ...

Camionisti per Trump: promettono di boicottare New York per protesta contro le sentenze al tycoon: Dopo la condanna al pagamento di 350mila dollari per frode fiscale, alcuni autisti propongono di non accettare commesse nella Grande Mela per punire la città ...