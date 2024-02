Trump | ' Navalny coraggioso | ma non doveva tornare in Russia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "è una situazione molto triste, è stato una persona molto coraggiosa perché è tornato indietro. Avrebbe potuto stare lontano. E probabilmente sarebbe stato molto meglio parlare dall'esterno del Paese invece di rientrare, perché la gente pensava che potesse succedere e così è successo. Ed è una cosa orribile": lo ha detto Donald, senza assegnare alcuna responsabilità per la morte dell'oppositore russo. L'ex presidente Usa in corsa di nuovo per la Casa Bianca continua quindi a paragonarsi a, come un perseguitato politico. "Sta accadendo anche nel nostro Paese. Ci stiamo trasformando in un Paese comunista in molti sensi. Io sono il candidato principale e vengo incriminato", ha detto il tycoon.