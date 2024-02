Trump | io perseguitato come Navalny

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 4.26 Donaldcontinua a paragonarsi ad Alexeiunpolitico. "Sta accadendo anche nel nostro Paese. Ci stiamo trasformando in un Paese comunista in molti sensi. E se guardate a questo, io sono il candidato principale. E vengo incriminato", ha detto in un dibattito di Fox News in South Carolina. "è una situazione molto triste, è stata una persona molto coraggiosa perché è tornato indietro. Avrebbe potuto stare lontano", dalla Russia..

Donald Trump ha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in ... (quotidiano)

Wikileaks. Assange, ultimo appello contro l'estradizione negli Stati Uniti: ... per far cadere i 18 capi d'accusa presentati sotto la presidenza Trump davanti al tribunale ... presidio alle 17 oggi a Milano "Lui che ha rivelato i crimini di guerra viene perseguitato, coloro che li ...

Trump, 'New York è una città corrotta, io perseguitato': Donald Trump ha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in giro per gli eventi elettorali sono in tribunale a difendermi ...

Un trumpiano al Cremlino. Sul ponte di Carlson convergono gli interessi di Trump e Putin (di L. Santucci): In cui Trump è il salvatore di un'America in declino economico e morale, perseguitato dal sistema giudiziario ma invocato dal suo popolo per eliminare i mali che affliggono il paese, a cominciare ...