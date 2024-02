Truffa nei buoni pasto | scatta sequestro per oltre 20milioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)nei: indagati quattro legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo alla guida della societànei. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un decreto di sequetro preventivo finalizzato alla confisca di beni fino alla concorrenza del profitto del reato pari a 20 milioni di euro. Ad emettere il decreto il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Roma. Destinataria del provvedimento una società di primaria società attiva nel settore dei servizi per le imprese, pubbliche e private. Si legge nella comunicazinoe che il “provvedimento adottato per illeciti amministrativi dipendenti dai reati diai danni dello Stato ...