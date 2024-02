Truffa dell’acqua inquinata | due vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora anzianiti, ancora una volta utilizzando il trucco dei falsi tecniciche, per quanto difficile da credere, riescono a convincere le loroche per risolvere la situazione e il fantomatico guasto che ha determinato l’inquinamentoè necessario radunare i preziosi custoditi in casa in frigorifero, così da proteggerli dalla contaminazione: questa volta itori hanno agito a Castano Primo e non si sono accontentati di raggirare una sola vittima. Qualche giorno fa la coppia di falsi tecnicisi è infatti presentata alla porta di un appartamento in via Cottolengo a Castano Primo: qui, con i soliti giri di parole, hanno teso la trappola al padrone di casa e fatto razzia. Hanno avuto pure la faccia tosta di suonare anche all’appartamento ...