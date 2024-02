True Detective | il thriller diventa matriarcale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Le storie sono storie" dice poco prima della parola fine l’agente Evangeline Navarro. E quella di-Night Country è innanzitutto una storia-donna. Lo è perché la quarta stagione della fiction creata nel 2014 da Nic Pizzolatto, e da lui reinventata per tre versioni (ferma restando la primissima, quella con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la più mitica) è passata nelle mani della regista e sceneggiatrice Issa López. La quale non solo ha sostituito i dueprotagonisti maschi (o maschio e femmina, come nella seconda), con duedonne – interpretate da Kali Reis e dalla pluripremio Oscar Jodie Foster – ma ha di fatto plasmato testo e contesto delall’interno di un autentico sistema matrilineare. "Doveè maschio ...