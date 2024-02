Triple H | “EC avrà una grande importanza per la strada verso Wrestlemania”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sabato 24 Febbraio, ore 11:00 locali, la WWE metterà in scena l’ultimoevento prima di40. Come è abitudine, questo evento serve a serrare i ranghi in vista dello Showcase of The Immortals, delineandone le storie principali e le rivalità più importanti. Sovente in questo PLE non ci sono stati particolari clamori o cambi di fronte improvvisi, proprio per evitare di stravolgere oltremodo i programmi della Compagnia in prossimità dell’evento più importante dell’anno in casa Stamford, un rischio troppoda correre in vista di un “due notti” che genera incassi stratosferici e traffici di influenza mondiali. Parola di Hunter La WWE ha condiviso sui suoi profili un video di poco meno di un minuto in cuiH carica la folla in vista di sabato mattina, quando la federazione farà tappa ...