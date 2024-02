Treviglio | la gita in moto costa cara | uomo sanzionato per settemila euro e veicolo sequestrato

Impenna con la moto davanti ai figli, ma dietro di lui passa un vigile: maximulta di 7mila euro al papà: È costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene di impennare e guidare in questo modo per diversi ...

