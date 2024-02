Tremendo scontro all’incrocio in provincia di Latina | tre donne in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Un grave incidente stradale quello che si è verificato questa mattinatra via della Tecnica e via Fontana Murata, nella zona diScalo, e che ha causato il ferimento di tretrasportate in, due delle quali in. Dettagli dell’Incidente Le cause dellosono ancora sotto indagine da parte dei carabinieri di Sermoneta, che sono intervenuti sul posto per i necessari rilievi. L’incidente ha visto coinvolte una Fiat Punto, guidata da una donna di mezza età, e una Bmw, con a bordo duepiù giovani. Dopo l’impatto, la Bmw è finita nei campi adiacenti la strada, aggravando le conseguenze dello. Soccorsi Tempestivi La prontezza ...