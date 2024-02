Tre posti per apprendisti per montaggio prefabbricati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Montatori di manufattie di preformati. Si ricercano treper settore produzionein legno, che affiancheranno il personale nella costruzione ed ildi tutti i componenti del prefabbricato, a partire dal telaio fino alla realizzazione degli impianti. Non è richiesta particolare esperienza, ma una buona manualità. Si offre un contratto di apprendistato full-time dal lunedì al venerdì con possibilità di trasformazione come operaio qualificato a tempo indeterminato dopo il periodo di formazione. Tipologia contrattuale: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Orario di lavoro: full time. Per contatti rivolgersi a Emmedi Solid Building S.r.l. Cecina, tel:0586632213 email: [email protected]