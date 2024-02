Travolse e uccise due 16enni | nuovo processo per Pietro Genovese “Evase dai domiciliari”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – “E attendiamo la prossima udienza il 20 Marzo! Quanto ancora deve esserti abbonatoper aver ammazzato due angeli di soli 16 anni?". Gabriella Saracino commenta così la notizia del rinvio a giudizio del 24enne, figlio del noto regista, che la notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 ha travolto e ucciso sua figlia, Gaia Von Freymann, e Camilla Romagnoli mentre attraversavano corso Francia, quadrante nord della Capitale. Condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere per l’omicidio stradale delle due sedicenni romane,dovrà ora rispondere di evasione durante il suo anno ai, l’unica pena che, ad oggi, ha di fatto scontato. I fatti contestati risalgono al pomeriggio del 16 gennaio 2021. Quel giorno, verso le 17,50, i carabinieri della ...