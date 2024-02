Trasporti | Tommasetti | “In provincia di Salerno troppe scuole irraggiungibili con mezzi pubblici”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In Campania e indiraggiungere gli istituti scolastici è in molti casi una vera e propria odissea”. Questo il commento di Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, ai più recenti dati sui collegamenti con legarantiti dal trasporto pubblico. L’indagine Openpolis ha infatti evidenziato criticità diffuse su tutto il territorio. “I risultati dello studio non fanno che confermare le crescenti preoccupazioni, non solo del sottoscritto, per una gestione del trasporto pubblico deficitaria e che fatica a tenere il passo delle esigenze delle famiglie – sottolinea Aurelio– E’ un dato acclarato che in Campania oltre un quarto dellerisulta impossibile da raggiungere con i veicoli ...