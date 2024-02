Tragedia a Lochem | il crollo di un ponte causa morti e feriti

Camion cade in un burrone nelle Filippine, almeno 14 morti nell'incidente: 3 feriti gravi tra cui l'autista: L’incidente si è verificato attorno alle 12 locali nella provincia di Negros Oriental, nelle Filippine. Secondo quanto riferito dai giornali locali un camion agricolo che trasportava abitanti del ...

Almeno due morti dopo il ponte crollato a Lochem in Olanda durante i lavori di costruzione: due persone ferite: Incidente in un cantiere di Lochem, in Olanda, dove un ponte in costruzione è crollato provocando diversi morti e feriti ...

Paesi Bassi, crolla un ponte in costruzione a Lochem: due morti e due feriti | VIDEO: Tragedia a Lochem, nei Paesi Bassi: un ponte in costruzione è crollato uccidendo due persone e ferendone altre due. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico, in tanti ...