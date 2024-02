Traffico Roma del 21-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Luceverderitrovati in studio Tiziana remondi ci sono problemi sul tratto Urbano della A24Teramo è uscita dalla capitale code per un veicolo in panne tra la tangenziale est via Fiorentina e successivamente per un incidente e rallentamenti e code tra via Fiorentini e via Togliatti ripercussioni sulla tangenziale est in fila da viale Castrense al bivio per la 24 code persu via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni ed è ancora intenso ilsul Raccordo Anulare in fila in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in casa interna tra Bufalotta e la A24Teramo è più avanti tra via della Pisana e via Aurelia si lavora di notte nella galleria Giovanni XXIII chiusa fino al ...